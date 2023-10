Feuerwehr Wassenberg Ein neues Fahrzeug erhöht die Schlagkraft der Wehrleute

Feuerwehrleute können noch so gut ausgebildet sein: Wenn die notwendige Ausrüstung nicht vorhanden ist oder nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, ist es um die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr in einer Kommune schlecht bestellt. Weil auch eine Kommune wie Wassenberg ihre Aufgaben in diesem Zusammenhang ernst nimmt, gab es so also wieder einen guten Grund zum Feiern. Bei der Löschgruppe Wassenberg der Feuerwehr der Stadt Wassenberg war die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die längst nicht alle aus Reihen der Feuerwehr kamen, ziemlich groß, als Bürgermeister Marcel Maurer an Wehrleiter Holger Röthling die Schlüssel für das neue Löschgruppenfahrzeug 20 übergab.