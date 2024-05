Gewitter am Donnerstagabend Blitzeinschlag hinterlässt große Schäden an Haus in Birgelen

Birgelen · Das Unwetter, das am Donnerstag über den Kreis Heinsberg hinwegzog, tobte sich in Birgelen aus. Dort schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein. So erheblich sind die Schäden.

03.05.2024 , 11:30 Uhr

Der Blitzeinschlag am Donnerstagabend hinterließ große Schäden an diesem Haus in Birgelen. Foto: Tim Schäfer

Sehr laut und sehr heftig hatte es am Donnerstagabend auf einmal gekracht – und zwar so, dass ein Wohnhaus in Birgelen erheblich beschädigt wurde. Das Unwetter mit Gewitter hatte für einen Blitzeinschlag in dem Haus gesorgt. Gegen 18.37 Uhr rückte die Feuerwehr der Stadt Wassenberg zu diesem Einsatz aus. Wie Holger Röthling, der Leiter der Wassenberger Feuerwehr, erklärte, schlug der Blitz im Dachstuhl des Hauses ein. „Das ging dann direkt auf die gesamte Hauselektrik. Als wir vor Ort eintrafen, fanden wir einen bereits total verkokelten Sicherungskasten vor“, sagte der Wehrleiter weiter. Sofort hinzugerufen werden musste der Energieversorger NEW, der das Wohnhaus stromlos schalten musste. Klar war schließlich, dass durch den erheblichen Blitzeinschlag die Hauselektrik völlig zerstört war. Röthling: „Das ist schon ein riesengroßer Schaden, wenn wir darüber sprechen, dass das alles erneuert werden muss.“ Große Schäden trug auch das Dach davon, ebenso hatte sich der Blitz durch das Mauerwerk gearbeitet, dass vom Giebel an abwärts zahlreiche Steine wegbrechen ließ. Weil die Feuerwehr vor diesen Schäden stand, riefen die Einsatzkräfte zusätzlich Frank Blockhaus an die Einsatzstelle. Blockhaus ist Baufachberater des Technischen Hilfswerks in Hückelhoven, der begutachtete in Birgelen die durch den Blitz entstandenen Schäden. Unklar ist noch, wie es nun weitergeht, denn das Haus bleibt vorerst komplett ohne Strom. „Da müsste jetzt provisorisch Strom her“, so Holger Röthling. Er berichtete außerdem davon, dass das Ereignis für einen zwischenzeitlichen Stromausfall in ganz Birgelen gesorgt hatte, der sogar bis nach Wassenberg ins Rathaus an der Roermonder Straße reichte. Das Positive ist: Mensch und Tier blieben unverletzt, denn bei dem Haus handelt es sich um einen alten landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem im hinteren Bereich Stallungen für Pferde untergebracht sind. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, vor Ort waren die Löschgruppen Wassenberg und Birgelen.

