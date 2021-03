Feuerwehr in Wassenberg : Behälter mit Heizöl von Gabelstapler gekippt

Ein umgekippter Behälter mit Heizöl in hat die Feuerwehr in Wassenberg beschäftigt. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Mit einem Behälter, in dem mehrere hundert Liter Heizöl abgefüllt waren, bekam es die Feuerwehr der Stadt Wassenberg zu tun. Der Behälter war von einem Gabelstapler gekippt. Die Folgen stellten sich als massiv heraus.

Was sich zunächst als „Tagesgeschäft“ anhörte, wurde dann doch zu einer großen und stundenlangen Angelegenheit für die Feuerwehr der Stadt Wassenberg: Ein Ölbehälter, der am Forster Weg an einer Produktions- und Lagerhalle von einem Gabelstapler gekippt war, sorgte am Freitag ab 14.20 Uhr für den Einsatz der Feuerwehr.