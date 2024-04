Unwettereinsätze für Wassenberger Feuerwehr Baum stürzt auf fahrendes Auto

Im weiteren Verlauf des Tages rückten die Feuerwehrleute noch zu weiteren Einsätzen aus, etwa stürzte auch am Ossenbrucher Weg ein Baum auf die Straße, der ein Bus daran hinderte, die Straße zu passieren. Auch entlang der Rur ergaben sich mehrere Einsätze, bis in die Niederlande hinein stürzten Bäume um. Die Löschgruppen Wassenberg, Birgelen, Effeld und die IuK-Einheit waren in den Einsätzen beschäftigt.