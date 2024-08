Am Montagmittag in Wassenberg Auto brennt auf Rewe-Parkplatz

Gerade zufällig war eine Einsatzkraft im Einkaufsmarkt Rewe an der Brabanter Straße in Wassenberg unterwegs, als auf dem Parkplatz ein Auto in Brand geraten war. Dank seines beherzten Eingreifens gab es für die Feuerwehr nicht mehr allzu viel zu tun, sagte Holger Röthling, der Leiter der Feuerwehr der Stadt Wassenberg.