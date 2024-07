Bochumer Wehrleute besuchen Ophoven Als Hochwasser-Hilfe aus dem Ruhrpott kam

Ophoven? Wo liegt das? „Uns blieb keine Zeit mehr, den Ort wenigstens mal zu googeln, so schnell musste es gehen“, merkten die Bochumer an. Zugegeben: In Bochum muss der kleine Ort nahe der niederländischen Grenze nicht zwingend bekannt sein. Und wofür gibt es überhaupt Navis? Heute steht fest: Ophoven und seine Menschen haben offenbar Eindruck bei den Wattenscheidern gemacht, es war ihnen nämlich doch noch ein großes Anliegen, zurückzukehren, Ophoven in aller Ruhe kennenzulernen und eben auch die Kameraden hier noch näher kennenzulernen. „Wir hatten das ja eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant, was dann nicht funktionierte. Aber schon zu Jahresbeginn hatten wir einen Termin, der nahe am Jahrestag liegen sollte, ausgemacht“, sagte Sebastian Struck, der in der Einheit Heide zum Führungskreis zählt. Ihr Mannschaftstransportfahrzeug steuerten sie so nun zum frisch eingeweihten neuen Gerätehaus der Ophovener, die selbst in großer Zahl erschienen waren, um den Besuch aus dem Ruhrpott zu begrüßen.