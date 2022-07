Böschung und Folien brennen : Brandstifter in Wassenberg?

Am Bahntrassenradweg brannte eine Böschung. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Nicht erst bei den Einsätzen am Wochenende kam die Feuerwehr zu der Vermutung. Eine Böschung am Bahntrassenradweg brannte jedenfalls nicht zum ersten Mal. Wehrleiter Holger Röthling lobt aufmerksame Anwohner.

Gleich zwei Einsätze riefen die Feuerwehr der Stadt Wassenberg am Samstag auf den Plan. In beiden Fällen, so vermutet es die Feuerwehr jedenfalls, kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Um kurz vor 19 Uhr ging der erste Alarm für die Wassenberger Wehrleute bei der Leitstelle ein, gemeldet war ein Flächenbrand. Am neuen Radwanderweg auf der alten Bahntrasse, der erst im vergangenen Jahr eröffnet worden war, brannte eine Böschung. „Bereits vor einiger Zeit waren wir dort im Einsatz“, beschrieb es Wassenbergs Wehrleiter Holger Röthling, und auch jetzt hatte es ganz den Anschein, als dass das Feuer nicht einfach so ausgebrochen war. Und: „Nur etwa 200 Meter von der betreffenden Einsatzstelle entfernt, also den Bahntrassenradweg weiter hoch, brannte es dann plötzlich auch. Jedoch trafen wir dort auf umsichtige Anwohner, die schon selbst dankenswerterweise dafür gesorgt hatten, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte“, sagte Stadtbrandinspektor Holger Röthling weiter zu den Geschehnissen.

Der Samstagabend war damit jedoch für die Feuerwehr der Stadt Wassenberg noch längst nicht beendet. Um 22.22 Uhr riefen die Meldeempfänger die Wehrleute erneut zu den Gerätehäusern, dieses Mal ging es zum Ossenbrucher Weg. Hier brannten Rollen, auf denen Folie aufgezogen war. Holger Röthling erklärte zum Lagebild: „Folie fängt nicht einfach an zu brennen. Darum liegt auch in diesem Fall die Vermutung nahe, dass da nachgeholfen wurde.“

Gelagert waren die Folien-Rollen an einem Feldrand, die Rollen gehören zum nahe gelegenen Spargelanbau-Betrieb Zegra, der unter anderem auf den angrenzenden Feldern und darüber hinaus auch kreisweit Spargel anbaut und die dunklen Folien nutzt, um die Spargelpflanzen abzudecken und so zu schützen.