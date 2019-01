Feuer in Wassenberg: Traktor und Autos brennen bei Großbrand in Lagerhalle aus

Wassenberg In der Nacht zu Freitag hat es einen Großbrand in Wasserberg Birgelen gegeben. Eine Lagerhalle und mehrere Fahrzeuge, darunter ein Traktor, brannten aus.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wassenberg: Bei einem Brand in der Nacht zu Freitag ist eine 500 Quadratmeter große Lagerhalle samt Inhalt komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Lagerhallte befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Maschinen sowie Fahrzeuge eines Dachdeckerbetriebes. Vor der Halle standen ein Traktor sowie mehrere Autos in Flammen.

Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht alarmiert. Laut Einsatzleiter Holger Röthling gab es am Einsatzort mehrere Herausforderungen: Weil es an der Brandstelle in Birgelen kaum Wasser gab, musste die Feuerwehr insgesamt 1300 Meter Schläuche verlegen. So konnte sie Wasser von Anschlussstellen in der Sandstraße sowie in der Brückenstraße zum Brandort pumpen.