Schwierige Löscharbeiten : Fahrer steuert brennenden Mähdrescher in den Wald bei Wassenberg

Foto: Uwe Heldens 7 Bilder Fahrer steuert brennenden Mähdrescher in den Wald bei Wassenberg.

Wassenberg Während der Fahrt ist ein Mähdrescher am Donnerstag im Kreis Heinsberg in Brand geraten. Laut Feuerwehr steuerte der Fahrer das schwere Gerät über die K 20 in den Wald – was die Löscharbeiten nicht einfacher machte.

Auf der Fahrt über Land- und Kreisstraßen ist am Donnerstagnachmittag ein Mähdrescher in Brand geraten. Der Alarm erreichte die Feuerwehr um 17.03 Uhr. Zunächst wurde ein Lkw-Brand auf der Jülicher Straße gemeldet (L 117), doch auf der Anfahrt wies eine dunkle Rauchwolke den Weg in die „Myhler Schweiz“ zur K 20, der Verbindungsstraße zwischen Wassenberg und Myhl. „Der Fahrer ist mit der brennenden Erntemaschine in den Wald abgebogen, in die Zufahrt zur Baustelle der B 221n“, berichtete Feuerwehrleiter Holger Röthling.

Das gestaltete die Löscharbeiten schwierig, denn dort gab es keinen Anschluss an Löschwasser. Laut Röthling mussten die Löschgruppe Birgelen und das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Wassenberg einen Pendelverkehr einrichten und aus Myhl Wasser heranschaffen. Die Feuerwehrleute legten eine Schlauchleitung in den Wald und richteten ein Rohr auf das Unterholz, um ein Übergreifen der Flammen auf den Wald zu verhindern.

Nicht verhindern konnten sie, dass der Mähdrescher komplett ausbrannte. Nach Auskunft des Wehrführers waren 48 Einsatzkräfte aus dem Zug 1 mit dem Einsatzleitwagen und der Löschgruppe Birgelen rund zwei Stunden mit den Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Löschgruppe Myhl fuhr später noch einmal zur Kontrolle an die Brandstelle. Der ausgebrannte Mähdrescher wurde von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran aus dem Wald geholt.

(gala)