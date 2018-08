Ferienprogramm der OGS Am Burgberg

Wassenberg 50 Kinder der OGS der Grundschule Am Burgberg verbrachten einen abwechslungsreichen Erlebnistag im Naturpark-Tor.

In der dritten Ferienwoche beschäftigten sich die daheimgebliebenen Grundschüler mit dem Thema Wald, Natur und Bewegung. „Wir haben dieses Thema ausgesucht, da es für die Kinder immer viel zu entdecken gibt“, erklärt Elke Emmanuel, die die Gruppe zusammen mit Andreas Gutjahr leitet. Basteleien mit Naturmaterialen, einen Besuch vom Falkner und Ausflüge in einen Spielpark haben die 52 Grundschüler in dieser Woche schon erlebt. Im Naturpark-Tor gibt es noch mehr zu entdecken: Während Erst- und Zweitklässler zusammen mit Naturpark-Mitarbeiterin Barbara Grodde auf den Burgturm wanderten, stellen sich die Älteren den Aufgaben der eigens für diesen Tag vorbereiteten Natur-Rallye. In der früheren Begegnungsstätte werden die Anschauungstafeln zum Park dicht umrundet – die Kinder können die Geräusche von Waldtieren wie einem Buntspecht oder dem Fuchs mit einem Hörer erkennen, das Gefieder von einem Steinkauz ertasten oder an Wacholder und Gagelstrauch lernen, wie es in der Heide duftet.