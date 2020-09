Fehlerteufel auf dem Ortsschild : Eulenbusch als Ortsteil von „Wassernberg“

Wassenberg Der Fehlerteufel auf dem Eulenbuscher Ortsschild regte den Heimatverein Wassenberg zu einer historischen Recherche an. Hat der Name etwas mit Wasser zu tun?

Auf einem Ortsschild vor der kleinen Ortslage Eulenbusch in Wassenberg hat sich vor geraumer Zeit offenbar der Fehlerteufel eingeschlichen. Anstatt „Wassenberg“ ist dort der Name „Wassernberg“ zu lesen. Dies hat den Wassenberger Heimatverein nicht etwa dazu veranlasst, auf eine schnelle Korrektur zu drängen. Vielmehr haben die Lokalhistoriker den Fehler zum Anlass genommen, den Ursprüngen des Ortsnamens nachzuspüren, der tatsächlich auf Wasser zurückzuführen sein könnte. Danach wäre „Wassernberg“ also gar nicht mal so falsch.