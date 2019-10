Musical in der Gesamtschule Wassenberg : Weihnachtsgeschichte in neuem Gewand

Weihnachtsgeschichte in neuem Gewand

Musical in der Gesamtschule Wassenberg

Wassenberg Ein Familienmusical zwei Tage vor Heiligabend – Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf.

Das Familienmusical „Eine Weihnachtsgeschichte“ wird im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg am Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, aufgeführt. Dem geizigen Scrooge geschieht das Weihnachtswunder – nach einer Erzählung von Charles Dickens, bearbeitet von Christian Berg zu Musik von Michael Schanze (Produktion der C2 Concerts GmbH, Stuttgart). Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Für den hartherzigen und geizigen Ebenezer Scrooge ist Weihnachten nichts als Geld- und Zeitverschwendung. Die freundliche Einladung seines Neffen Alfred schlägt er grimmig aus, seinen Mitarbeiter beschimpft er als faul, als dieser ihn bittet, Heiligabend etwas früher das Büro verlassen zu dürfen. Am selben Abend bekommt Scrooge Besuch vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Jakob Marley, der ihm rät, sein Leben zu ändern und ihm prophezeit, dass, wenn er weiterhin so kaltherzig bliebe, er das nach seinem Tod bitter büßen müsse. Bevor er geht, kündigt der Geist drei weitere Geister für die Nacht an.