„Falco meets Mercury“ in Wassenberg Ein Abend voller Songs, die Musikgeschichte schrieben

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH (KKH) kündigt ein weiteres Veranstaltungshighlight an: Am Freitag, 23. August, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), findet an der Taverne am Gondelweiher auf der Open-Air-Bühne die Konzertshow „Falco meets Mercury“ statt. Bei diesem Konzert werden Axel Herrig als Falco und Sascha Lien als Freddie Mercury als Duo für beste Unterhaltung sorgen. Gemeinsam mit der Bohemian-Band und talentierten Tänzerinnen entfacht dieses Event das Feuer und die Magie der legendären Songs wie „We Are The Champions“, „We Will Rock You“, „Jeanny“ und „Rock Me Amadeus“. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Abend voller Energie, Emotionen und unvergesslicher Musikmomente, die Musikgeschichte geschrieben haben.