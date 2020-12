Evangelische Gemeinde Wassenberg : Esel als besonderer Gast im Zeltgottesdienst

Klaus Eberl hat schon Gottesdienst mit Zirkuskindern gefeiert. Foto: Eberl

Wassenberg Heiligabend im Zirkuszelt: Die Evangelische Kirchengemeinde Wassenberg legt ihr Hygienekonzept für die Gottesdienste in der Manege des Circus Aladin vor.

Wenn das Wassenberger Ordnungsamt keine Einwände zum Hygienekonzept hat, gibt es auf dem Neumarkt in der Oberstadt an Heiligabend drei ganz besondere Gottesdienste: Wie berichtet plant die Ev. Kirchengemeinde um 14 Uhr die Kinderweihnacht, um 16 Uhr einen Familiengottesdienst (mit der Band Kreuzweise) und um 18 Uhr eine Christvesper in einem vom Circus Aladin gemieteten Zirkuszelt. Anmeldungen übers Internet oder Gemeindebüro (02432 2142) bis 16. Dezember laufen bereits. Wer mitfeiern will, sollte nicht lange warten, denn die Alternative zu reinen Freiluftgottesdiensten dürfte für viele Familien attraktiv sein.

Die Idee stammt von Oberkirchenrat i.R. Klaus Eberl, dem langjährigen Wassenberger Pfarrer und früheren Superintendenten, der im Landeskirchenamt für Bildungseinrichtungen in Trägerschaft der Ev. Kirche zuständig war, darunter eine Zirkusschule. Also ließ Eberl seine Verbindungen spielen. Zirkus Aladin aus der Region vermietet der Kirchengemeinde nun ein Zelt, dessen Planen gelöst werden können, womit eine gute Belüftung möglich wird, wie Klaus Eberl erläutert. Doch umfasse das Hygienekonzept weit mehr: 350 Stühle werden in dem Zelt von 22 Metern Durchmesser Platz finden, nur rund 150 können belegt werden, will man die Sicherheitsabstände zwischen den Reihen und Angehörigen eines Haushaltes gewährleisten. Wer sich anmeldet, bekommt Sitznummern. Ist das Platzkontingent ausgeschöpft, sind keine Anmeldungen mehr möglich. Mitglieder des Presbyteriums und Ehrenamtliche stehen im Zelt als Aufsicht bereit.

Eberl freut sich über die Lösung, nicht nur weil ein Zelt vor Niederschlag und Wind schützt: „Im Zelt ist doch eine dichtere Atmosphäre beim Gottesdienst möglich als im Freien. Die Erfahrung der Gemeinschaft ,unter einem Dach‘ ist wertvoll.“ Zudem zieht Eberl theologische Gedankenverbindungen etwa zum „wandernden Gottesvolk“ im Alten Testament, die er in seiner Predigt verdeutlichen will. Die Kinder wird freuen, dass Circus Aladin einen lebendigen Esel für die Familiengottesdienste „ausleiht“. Was wiederum biblische Anknüpfungspunkte bietet zur Wanderung der heiligen Familie und der Geburt Christi in einem Stall.