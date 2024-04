Europatage in Wassenberg Städtepartnerschaften wichtiger denn je

Alle zwei Jahre ist die Stadt Wassenberg Gastgeber der Europatage, die bald wieder auf dem Plan stehen. Vom 9. bis 12. Mai begrüßen die Wassenberger die Delegationen aus ihren Partnerstädten – Pontorson in Frankreich und Highworth in England. Erwartet werden rund 80 Gäste, die in Gastfamilien untergebracht werden. Zuletzt traf man sich 2022 in Wassenberg. Zuvor musste man wegen der Pandemie lange auf ein Treffen verzichten.