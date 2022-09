Daniel Freund zu Gast in Wassenberg : Europa-Politiker stellt sich Schülerfragen

Der Europaabgeordnete Daniel Freund zu Besuch in der Betty-Reis Gesamtschule, dort im Dialog mit Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Jahrgangsstufe. Hinten rechts der didaktische Leiter Ludger Herrmann. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen, ist einer Einladung der Betty-Reis-Gesamtschule gefolgt. Er spricht über seine persönliche Beziehung zu Europa und trauert mit den Schülern dem 9-Euro-Ticket hinterher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen/EFA, kam einer Einladung der Betty-Reis-Gesamtschule (BRG) zu einer Fragestunde für Schüler der Oberstufe nach. Dementsprechend groß war die Freude von Ludger Herrmann, dem didaktischen Leiter der BRG: „Wir hatten Sie ja bereits für den 20. Mai zu uns eingeladen. Doch damals machte uns der Sturm einen Strich durch die Rechnung. Nachdem wir schon Vertreter der CDU und der SPD hier zu Gast hatten, sind Sie nun für die Grünen hier.“

Zu Beginn stellten einige Schüler dem Politiker, der 1984 in Aachen geboren wurde, ihre Schule vor. So erfuhr Daniel Freund etwas über die Namensgeberin der Schule, dem jüdischen Mädchen Betty-Reis, und auch darüber, dass die BRG eine Schule ohne Rassismus und mit Courage sein möchte und dies auch ist. Auch über die Partnerschulen informierten die Schüler den Gast, der sichtlich interessiert war an den Ausführungen.

Im Anschluss sagte Freund einige Worte zu seiner Person. Der Grünen-Politiker hat in mehreren Städten studiert, darunter in Paris und Leipzig: „Ich bin ein Fan von Europa“, unterstrich der Abgeordnete, der unter anderem im Haushaltskontroll-Ausschuss sitzt, der also auch darauf achtet, wohin zugestandene EU-Gelder tatsächlich fließen, und wie sie eingesetzt werden. „Wir in dieser Region, mit den Grenzen zu den Niederlanden und zu Belgien, erleben Europa jeden Tag hautnah.“

Die Oberstufenschüler hatten sich im Geschichts- und Sozialwissenschaftskurs mit gezielten Fragen auf dem Besuch des Politikers vorbereitet. Die erste befasste sich mit der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, kurz Frontex genannt. Ein Schüler meinte, dass die Frontex teilweise übertrieben hart gegen Flüchtlinge an den Grenzen vorgehe: „Was tun Sie konkret dagegen?“ Zu diesem Punkt erklärte Freund, dass in jedem betroffenen Land anders verfahren werde: Natürlich ist es widerrechtlich, Menschen, die einen plausiblen Grund haben, ihre Heimat zu verlassen, abzuweisen. Es ist schwer für uns, mit 10 Prozent der Stimmen in Europa allein dagegen was zu unternehmen.“

Menschen, die in einem Schlauchboot, oder sogar zu Fuß auf der Flucht seien, müsse geholfen werden. Aber Freund warnte auch: „Klar ist, dass die Länder mit EU-Außengrenzen, wie Spanien oder auch Griechenland die größeren Probleme zunächst einmal vor der Haustür haben. Da sollten andere Länder, wie auch Deutschland, es sich nicht zu bequem machen.“ Abweisungen an den Grenzen würden auch in Zukunft die Menschen nicht davon abhalten, ein besseres Leben zu suchen. Ein weiteres Argument war Daniel Freund ebenfalls wichtig: „Man sieht und hört jeden Tag vom Arbeitskräfte-Mangel. Auch hierfür kann man diese Menschen in gewissen Bereichen einsetzen.“

Eine weitere Schülerfrage bezog sich auf das jetzt abgelaufene 9-Euro-Ticket. Als der Gast die Schüler fragte, wer ein 9-Euro-Ticket hatte, gingen nahezu alles Hände nach oben. „Wir als Grüne haben es uns ja ausgedacht. Es ist schade, dass die drei Monate jetzt vorüber sind. Wir hoffen und arbeiten an einem Nachfolgemodell. Aber für diesen günstigen Preis wird es wohl wahrscheinlich kein Ticket mehr geben.“ Allerdings sollte das unübersichtliche Tarif-System im Öffentlichen Nahverkehr deutschlandweit möglichst schnell vereinfacht werden: „Es kann doch nicht sein, dass es allein in Berlin 37 verschiedene Ticket-Tarife gibt. Das muss einfacher werden.“

Im Anschluss stellte eine Schülerin noch die Frage nach dem Abtreibungsverbot in Polen. Freund erklärte, dass es kein Grundrecht auf Abtreibung gäbe, allerdings Reisefreiheit in Europa: „Das ist keine Ideallösung für diese Problematik, aber im Notfall helfen auch deutsche Kliniken den Betroffenen.“