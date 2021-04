Einsatz für die Polizei : Erneut mehrere Einbrüche in Wassenberg

Erneut mehrere Einbrüche in Wassenberg

Die Polizei registrierte in Wassenberg mehrere Einbrüche (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Wassenberg In einem Fall griff die Polizei Verdächtige auf. Es handelte sich dabei um Jugendliche, von denen einer sogar eine Axt dabei hatte.

Im Stadtgebiet sind erneut einige Einbrüche zu verzeichnen. Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend, 19.50 Uhr und Samstagnachmittag, 15.40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Kellerräume eines Mehrparteienhauses auf der Brabanter Straße ein. Nach derzeitigem Stand wurde zumindest Waschpulver erbeutet. Auf der Parkstraße suchten Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag ebenfalls mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses heim. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand nicht genau fest, was entwendet wurde.