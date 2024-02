Über Jobbörsen und die Deutsche Bahn Handgemachter Frauenkarneval in Effeld

Vergangenen Freitag fanden sich im Herzen des Ortes nahe der niederländischen Grenze circa 260 verkleidete ‚jecke Wiever‘ für die Karnevalssitzung im Bürgerhaus Effeld zusammen. So hieß es im karnevalsverrückten Effeld bereits zum 29. Mal „De Boan es kloar“ für die Frauensitzung, die zum ersten Mal am 4. Februar 1994 stattfand. Marla, Luisa und viele weitere engagierte karnevalistische Tänzerinnen und Damen aus der Katholischen Frauengemeinschaft Effeld-Steinkirchen standen auf der Bühne des ausverkauften Bürgerhauses. Mit Witz, Tanz und einer ordentlichen Dosis Spaß stellten 25 Frauen ein kunterbuntes Bühnenprogramm auf die Beine, dank dem sowohl junge als auch ältere Ladies mächtig was zu Lachen bekamen. Sie schunkelten, klatschten und erfreuten sich am Beisammensein bis, wie in Effeld üblich, weit in die Abendstunden hinein.