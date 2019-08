Graf-Gerhard-Straße Wassenberg : Erinnerung ans Brühltor im Pflaster

Wassenberg Eine Abbildung des Brühltors ist auf der Graf-Gerhard-Straße in Wassenberg zu sehen. Die Aktion geht auf eine Initiative des Heimatvereins zurück. Vorsitzender Walter Bienen erklärt die Hintergründe.

Dazu hat Heimatvereinsvorsitzender Walter Bienen folgenden Beitrag verfasst: Von den drei Stadttoren, die Wassenberg einst besaß, existiert nur noch das Roßtor, das sich am unteren Rand des gleichnamigen Roßtorplatzes befindet. Auch das Birgelener Tor, ehemals Feldportz genannt, existiert schon seit über 200 Jahren nicht mehr. Es wurde 1783 abgebrochen. Auch hier gibt es eine Fahrbahnmarkierung auf der Roermonder Straße, Ecke An der Haag. Die Markierung befindet sich allerdings nicht genau dort, wo das ehemalige Tor gestanden hat. Der genaue Standort liegt etwa 20 Meter weiter in Richtung Innenstadt.

Noch heute kann man an dem Gemäuer des Roßtores erkennen, dass diese Stadttore ursprünglich aus Naturstein bestanden, behauen als auch unbehauen. Sie wurden vermutlich schon im 13. Jahrhundert errichtet, als die Stadtmauer, wie der Wassenberger Architekt Will Andermahr vermutete, noch aus Palisaden, die auf einem Erdhügel errichtet wurden, bestand. Um 1365 musste der Heinsberger Pfandherr die Stadt Wassenberg wieder an den Herzog von Brabant zurückgeben. Aus Ärger darüber ließ er die Stadtmauer, die Stadttore und auch das Gebäude auf dem Bergfriedhügel, welches wohl ebenfalls noch nicht aus Stein gebaut war, schleifen. Etliche Jahre später wollten die Nachfahren der Heinsberger Herren das Wassenberger Lehen wieder in Besitz nehmen. Der Herzog von Brabant hat dem unter der Bedingung zugestimmt, dass die Heinsberger sowohl Stadtmauer als auch Bergfried wieder errichten mussten. Ein gewisser Nachlass des Lehnsgebers wurde ihnen in Aussicht gestellt.