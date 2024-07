Eiscafé Kohlen in Wassenberg Gibt es das perfekte Wetter für Eis?

Eis geht doch eigentlich immer, sagen viele. Auch im Winter. Doch im Sommer sind die Eisdielen und Eiscafés natürlich stärker frequentiert als in der kühleren Jahreszeit. Das merkt auch Frank Kohlen, der seit knapp 30 Jahren das Eiscafé Kohlen in Wassenberg betreibt – das einzige in der Stadt. Im Gegensatz zu Mitbewerbern aus anderen Städten, die nur in den Sommermonaten ihr Geschäft öffnen, geht die Saison für Kohlen schon im März los und dauert bis November. Trotzdem sei er immer wieder überrascht, wie groß die Nachfrage auch im Winter nach Eis sei.