Vier restaurierte Evangelistentafeln eingesegnet : Neue Bestimmung als Chordekoration

Christoph Steffens vom Turmmuseum in Orsbeck berichtete in der Einsegnungsmesse der vier restaurierten Evangelistentafeln von der bewegten Geschichte der Kirche sowie über die Entstehungszeit der Tafeln. Foto: Ruth Klapproth

Orsbeck Mit den Evangelistentafeln sind wieder wunderbare alte Stücke in die Orsbecker Kirche eingezogen. Pastor Thomas Wieners segnete sie feierlich ein. Die Tafeln hatten im Zweiten Weltkrieg größere Schäden erlitten.

Einige Verantwortliche gingen zu Beginn der Messe näher auf die Einzelheiten ein. So waren die vier Holztafeln, die jeweils circa 90 mal 40 Zentimeter groß sind, ursprünglich Teil der Verkleidung des alten Predigtstuhls gewesen. Sie stammen aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, während der Stuhl in den Kirchenbüchern erstmals 1652 genannt und 1944/45 durch Artilleriebeschuss zerstört wurde. Die Orsbecker Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebaut und restauriert, erfuhren die Gottesdienstbesucher. So wurde 1753 das Hauptschiff erhöht und es erfolgte der Einbau eines Tonnengewölbes, das bis heute besteht. Dazu brach man den ursprünglich eingezogenen querrechteckigen Chor samt Sakristei ab und erweiterte ihn nach Osten. Mit den Evangelistentafeln sind wieder wunderbare alte Stücke in die Kirche eingezogen, hieß es.