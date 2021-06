Verkehrsunfall in Birgelen : Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Birgelen Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich in Birgelen ereignet hat. Geklärt werden muss die Frage, wer das Unfallfahrzeug gesteuert hat.

Er konnte laut Polizei ein Fahrzeug beobachten, das angehalten hatte, offenbar beschädigt war und wieder in Richtung der Straße Auf dem Leineweber losfuhr. Der Zeuge fuhr dem Wagen hinterher. An der Mühlenstraße fand er das Fahrzeug auf und traf auf zwei Personen, die am Feuerwehrgerätehaus standen. Sie stiegen in ein Taxi und entfernten sich. Der Polizei gelang es, das Taxi zu stoppen und die Insassen zu kontrollieren. Es handelte sich um eine 20-Jährige Wassenbergerin und einen 22-Jährigen Heinsberger. Beide gaben an, Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Wer zum Unfallzeitpunkt den Pkw gefahren hat, konnte nicht ermittelt werden. Die Beamten stellten das Unfallfahrzeug sicher, um Spuren sichern zu können. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen. Zudem wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.