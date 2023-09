Einsatz für die Feuerwehr Brand im Wassenberger Industriegebiet

Wassenberg · In einem Industriegebiet in Wassenberg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

08.09.2023, 13:38 Uhr

Die Feuerwehr löschte das Gerät. foto: uwe heldens Foto: Uwe Heldens

Am frühen Donnerstagabend ist eine automatische Brandmeldeanlage einer Großdruckerei im Industriegebiet Forst losgegangen, sodass durch die Leitstelle des Kreises Heinsberg zunächst die Löscheinheiten aus Orsbeck und Wassenberg sowie die Informations- und Kommunikationseinheit der Stadt Wassenberg zur Industriestraße gerufen wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Mitarbeiter des Betriebes das Gebäude vorschriftsgemäß verlassen. Im Rahmen der ersten Erkundung bestätigte sich das Brandereignis. Im Fertigungsbereich einer Großdruckmaschine war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandereignis gekommen, welches sich auf eine Papierfeinstaubfilteranlage ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr setzte drei Angriffstrupps unter Atemschutz ein, die mit einem C-Rohr den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnte. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung des Betriebes schlossen sich umfangreiche Lüftungsmaßnahmen an, die gegen 22 Uhr beendet werden konnten. Mit Rettungsdienst und Polizei waren insgesamt 41 Einsatzkräfte vor Ort gebunden.

(RP)