Aktion in Wassenberg : Wer macht mit bei der Glückswoche?

Leo Bormans (r.) stellte im März seine „Glücks“-Aktivitäten in Wassenberg vor - mit im Bild: Sabrina Martin (Mitte) und Laurens Bijl, Glücks-Koordinator Gemeinde Roerdalen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Wassenberg bereitet eine „Glückswoche“ vom 18. bis 24. März vor und ruft die Bürger auf, sich mit Aktionen zu beteiligen. Ideengeber Leo Bormans leitet im Februar einen Workshop.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Seit 2013 findet jährlich am 20. März der Internationale Tag des Glücks statt. Wassenberg feiert diesen Tag sogar mit einer „Woche voller Glück“. Vom 18. bis 24. März 2019 werden interessante Aktionen rund um das Thema „Glück“ stattfinden. Bekanntlich wirbt die Stadt seit einigen Monaten, einer Idee des belgischen Bestseller-Autors Leo Bormans (The World Book of Happiness) folgend, mit zehn von Bürgern vorgeschlagenen Glücksorten, einer Wanderroute und Schnitzeljagden für Kinder.

„Wir suchen Bürger, Unternehmer, Vereine, Schulen, Kindergärten und sonstige Institutionen aus Wassenberg, die in dieser Woche eine Aktivität organisieren“, schreibt Sabrina Martin von der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH. „Haben Sie im Laufe des Jahres etwas Schönes vor, wobei Sie das Thema Glück mit einbinden können?“ Das Teilen von Glück macht uns glück­lich, schreibt Leo Bormans. Die Veranstalter in Wassenberg liefern Ideen für Aktivitäten gleich mit. „Spielen Sie ein Instrument? Dann musizieren Sie mit Ihrem Verein an einem Glücksort. Sind Sie Unternehmer? Organisieren Sie eine schöne Aktivität in Ihrem Unternehmen. Erzählen Sie gerne Geschichten oder unterrichteten Sie Yoga mit Herz und Seele? Möchten Sie gerne eine Aktion für Kinder oder ältere Menschen entwickeln? Dann beteiligen Sie sich mit Ihrem Event zum Thema Glück!“, heißt es in der Einladung. Viele weitere Ideen sind natürlich willkommen.

Info Anmelden für eine „Woche voller Glück“ Mitmachen Wer sich mit Aktionen im Rahmen der Glückswoche in Wassenberg beteiligen möchte, sollte sich bis zum 4. Januar bei Sabrina Martin unter martin@wassenberg.de melden. Hier können sich auch Interessierte am „Glücksbotschafter“-Workshop mit Leo Bormans am 24. Februar anmelden. Glücksorte Diese zehn mit Erklärungstafeln und Anregungen gekennzeichneten Glücksorte haben Bürger der Stadt Anfang des Jahres bei einer Befragung ausgewählt: Bergfried, Roßtor, der Mammutbaum im Küstersgarten, der Rosengarten beim Gondelweiher, das Judenbruch, Birgelener Pützchen, die Vogelbeobachtungshütte am Effelder Waldsee, das Haus am See in Ophoven, die Rur bei Orsbeck und die Mariengrotte in Myhl. Flyer zu den Glücksorten gibt es im Naturpark-Tor am Pontorsonplatz.

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH koordiniert die Woche und sorgt für die nötige Werbung. Geplant ist eine Glückszeitung mit Auflistung aller Aktivitäten, diese sollen für die Teilnehmer kostenlos sein oder abhängig von der Aktivität gegen eine kleine Gebühr. Die Stadt plant die Glückswoche gemeinsam mit der niederländischen Nachbargemeinde Roerdalen, die ebenfalls zu vielen Aktionen einladen wird und deutsche Gäste willkommen heißt. Die ideale Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Begegnung.



Mit Sabrina Martin : Glücksbotschafter weisen den Weg

zurück

weiter

Vor knapp einem Jahr gab es in Wassenberg den Startschuss als „Glücksort“ – mit eigenem Logo. Die Stadt folgte damit ihrem Nachbarn Roerdalen und Vorbildern wie Hasselt in Belgien oder dem holländischen Eindhoven, die sich damit beschäftigt haben, wo und wie man in der heimischen Umgebung Glücksmomente erleben kann. Der Autor und selbsternannte Glücksbotschafter Leo Bormans hat in seinem in viele Sprachen übersetzten Bestseller „The World Book of Happiness“ Menschen aus vielen Ländern darüber zu Wort kommen lassen, was sie mit dem Begriff Glück verbinden. Und er begleitet gerne Kommunen, die sich um solche Glücksmomente ihrer Bürger kümmern. Er lädt etwa dazu ein, Orte in schöner Landschaft oder mit besonderer historischer Bedeutung zu kennzeichnen, um sie bewusster wahrzunehmen, aber auch mit Aktionen von Bürgern für Bürger Menschen zusammenzuführen. Natürlich sind die Glückslogos – Roerdalen wirbt mit „Klein Glück Roerdalen“ – auch auf den ersten Blick kitschig wirkende PR-Marken. Bormans aber betont bei all seinen Auftritten, wie auch in Wassenverg, dass es ihm nicht um Klischees geht: „Glück fällt nicht vom Himmel. Wir müssen nicht täglich strahlend durchs Leben gehen und unaufhörlich glücklich sein. Jeder Mensch muss auch mal zweifeln und traurig sein können. Aber der kleine Teil unseres Glücks (40 Prozent), der machbar ist, liegt in unserer Hand. Ausschlaggebend ist die Weise, wie wir Dinge betrachten und was wir für unser eigenes Glück und das anderer Menschen tun. Steigern Sie Ihr persönli­ches Glück und teilen es, denn Teilen von Glück macht uns glück­lich.“