Millionenprojekt eröffnet Ein Sportpark glänzt in Wassenberg

Es ist die Neuigkeit überhaupt in der Stadt: Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) hat die Deutschen Langstreckenmeisterschaften im Mai 2024 nach Wassenberg vergeben. Mit dieser Überraschung wartete Bürgermeister Marcel Maurer auf, als er die Gäste am Freitagnachmittag zur offiziellen Eröffnung des Sportparks Orsbecker Feld begrüßte. Und einer dieser Gäste hielt sich im Hintergrund auf – so, wie er das immer tut: Harald Eifert, der Trainer, der die heimischen Talente formt und zu internationalen Wettbewerben führt. Es ist sicherlich schon rund zwei Jahre her, als er seinen Blick über die Baustelle des Sportparks schweifen ließ. Damals schon merkte er an: „Das wird hier eine Dimension, in der man sogar Deutsche Meisterschaften stattfinden lassen kann.“