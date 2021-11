Ehrung durch den Bürgermeister : Wassenberger Umweltpioniere erhalten Urkunde

Wassenberg Auch im kommenden Jahr wird es die Aktion wieder geben, dann dürfen auch die Vorschulkinder mitmachen, versichert Bürgermeister Marcel Maurer.

„Nachhaltigkeit in Wassenberg heißt, schon heute an morgen zu denken. Was können wir heute tun, damit Wassenberg auch für unsere Kinder und nachfolgende Generationen lebens- und liebenswert bleibt“, hatte der Wassenberger Bürgermeister Marcel Maurer im Frühjahr gesagt, als die Stadt die Kampagne #natürlichwassenberg ins Leben gerufen hatte.