Engagiert in der Wassenberger Oberstadt: Menschen für die Gemeinschaft begeistern

Martina und Karl-Heinz Jansen engagieren sich auch in der Sternsingerarbeit. Sie gestalten Schiefertafeln für den Segensspruch am Haus. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Ohne sie ginge vieles nicht: Gemeint sind ehrenamtlich Tätige wie Martina und Karl-Heinz Jansen aus der Wassenberger Oberstadt.

Wahrlich keine leichte Aufgabe in heutiger Zeit, weiß die auf vielen Feldern unermüdliche Ehrenamtlerin. „Denn die Ehrenamtler-Generation der Jüngeren scheint weggebrochen zu sein“, sagt sie. „Man spürt, dass sich Gesellschaft und Familienleben geändert haben. Vor allem die jüngeren Frauen sind vielfach eingebunden in Berufswelt und Familienleben, haben wenig Zeit für Ehrenämter.“

Viele, die sich in Ehrenämtern engagieren, seien selbst schon Senioren. Jansen spürt bei ihrer Werbung um Mitstreiter aber auch die verbreitete Änderung der Mentalität: „Menschen wollen sich nicht mehr langfristig an Aufgaben binden, suchen dann eher befristete Projekte, um sich zu engagieren.“ Und: „Alles läuft heute über die direkte Ansprache: Man muss Menschen persönlich fragen. Gedruckte Einladungen oder Aufrufe bringen kaum noch etwas.“ Diese Erkenntnis beherzigt Martina Jansen – und hat Erfolg damit. 70 Kinder haben sie und ihre Mitstreiterinnen durch Kontakt zu jungen Familien für die Sternsingeraktion 2017 zusammengebracht.

Die kleinen Tafeln können dauerhaft an Häusern angebracht werden, sie tragen den Leitspruch „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) und lassen in der Mitte Platz für die jährliche Aktualisierung, die aufgemalt oder aufgeklebt werden kann. „750 dieser Schilder haben wir seit 2015 verkauft, man sieht sie mittlerweile im ganzen Kreisgebiet“, freut sich Karl-Heinz Jansen. Ideen und neue Wege sind gefragt, um Menschen zu bewegen.

Rund 20 Familien, Firmen und Vereine konnten die Jansens und das Pilgerweg-Team anregen, an oder vor ihrem Haus eine Krippe aufzustellen. Den Flyer zum Krippen-Pilgerweg gibt es in den Kirchen und Pfarrbüros. Die Sternsingeraktion, den Krippenweg, aber auch den (anfangs vom Bistum geförderten) die sieben Wassenberger Kirchengemeinden verbindenden Pilgerweg, auf dem Stelen mit Meditationstexten an markanten Stellen (Kirchen, Wegekreuze) Wanderer und Radfahrer zum Innehalten einladen, sieht Martina Jansen als Chance, Menschen außerhalb der Kirchenmauern zu erreichen. „Schön, wenn auch Menschen, die nicht unbedingt in die Kirche gehen, dadurch Impulse bekommen“, sagt sie. Und sie weiß, dass auch weniger kirchengebundene Menschen das Angebot wahrnehmen und an den geführten (Rad-)Wanderungen gerne teilnehmen.