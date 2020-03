In Effeld wird nicht gefeiert : Kein Spargelfest, aber Spende für den kranken Ben

In Effeld wird nicht gefeiert

Effeld Für dieses Jahr ist eine Genehmigung für die große Vatertags-Sause in Effeld nicht mehr zu erwarten. Man sieht sich am 13. Mai 2021.

Bis Mittwoch haben die Veranstalter des Effelder Spargelfestes gehofft, dass die Corona-Krise doch noch vor Vatertag ein Ende finden wird. Aber: Die Stadt Wassenberg hat am Dienstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die neben zahlreichen weiteren Einschränkungen auch die Durchführung und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen untersagt. „Diese Verfügung gilt bis auf Weiteres. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden wurde uns darüber hinaus mitgeteilt, dass in diesem Jahr keine Genehmigung für das Spargelfest zu erwarten wäre“, teilt das Organisationsteam mit.