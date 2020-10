DRK lädt nach Wassenberg ein : Blutspenden wichtig mit reserviertem Termin

Wassenberg Ein Multifunktionstuch geht als kleines Dankeschön an die Spender.

Auch in Corona-Zeiten benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Daher wirbt das Rote Kreuz, sich auch jetzt an Blutspendeterminen zu beteiligen. In Wassenberg besteht dazu am Sonntag, 18. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr Gelegenheit, und zwar in der Grundschule Am Burgberg, Burgstraße 19.