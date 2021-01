Kommentar zu den drei Engeln für Birgelen : Nachahmenswertes Beispiel

Wassenberg Tanja Gohl, Katja Wittner und Kirstin Hanke-Busscher sind die drei Engel für Birgelen. Mit ihren ideenreichen und nachahmenswerten Aktionen halten sie in ihrem Heimatort die Gemeinschaft aufrecht. Lesen Sie hierzu unseren Kommentar.

Klar darf solches Handeln nicht nur an wenigen Menschen hängen bleiben, sondern ganz besonders lebt es davon, wenn Aktionen wie die in Birgelen angenommen und unterstützt werden. Dann sind die Akteure motiviert. Ihre Motivation beziehen die Birgelener Engel auch noch aus einer weiteren Quelle – der Dankbarkeit der Menschen, die in Zeiten der Coronakrise und harten Lockdowns merken, dass Gemeinschaft dennoch möglich ist und dass – wenn es dann irgendwann wieder Normalität geben sollte – einfach an alte Zeiten angeknüpft werden kann. Den drei Frauen bleibt zu wünschen, dass ihre Ideen nicht ausgehen werden, denn das Pandemiegeschehen ist noch nicht überstanden.