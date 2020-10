Aktion der Dorffreunde : Martin besucht Kinder in Birgelen

Martin besucht Kinder in Birgelen

Birgelen Aufgrund der Covid-19-Situation haben die Dorffreunde Birgelen einen geänderten Ablauf für St. Martin organisiert. „In Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir uns dazu entschieden, den St.-Martinsumzug ausfallen zu lassen“, berichtet Dirk Müller. Das gilt auch für die Tütenausgabe auf dem Schulgelände.

Doch die Tradition soll nicht ganz ausfallen, so wurden Änderungen vorgenommen: Alle Kindergartenkinder des katholischen Kindergartens Birgelen werden vom St. Martin in ihren jeweiligen Gruppen besucht und erhalten dort Ihre Martinstüte. Schulkinder der katholischen Grundschule Birgelen erhalten ihre Tüte in den Klassenzimmern.