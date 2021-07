Sportprogramm wird erweitert : DJK Wassenberg lässt Vereinsleben wieder starten

Detlef Perrey (r.), Vorsitzender der DJK Wassenberg, überreicht Sergej Kress die wertvolle Auszeichnung. Foto: Verein

Wassenberg Vereinsvorsitzender Detlef Perrey hatte direkt schon eine schöne Aufgabe und überreichte an Sergej Kress eine besondere Auszeichnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch bei der DJK Wassenberg ist langsam wieder Leben in den Vereinsalltag eingekehrt. Sogleich hatte Vorsitzender Detlef Perrey eine schöne Aufgabe zu erledigen – und zwar in der Kampfsportabteilung der DJK. Sergej Kess ist es nämlich, der eigentlich bei der Sportgala des Kreissportbundes Heinsberg als Sportler des Jahres in einer nicht-olympischen Disziplin ausgezeichnet worden wäre. Pandemiebedingt fand die Gala nach 2020 auch 2021 nicht statt.

Kress wurde im Jahr 2019 zweifacher Deutscher Meister in der Disziplin Waffen Kata. Im selben Jahr holte er in Düsseldorf den Weltmeistertitel in der Kategorie Formen Softsyle, eine Kombination aus Kung-Fu, Capoeira und Wushu. Dass der Verein auf diese Leistungen stolz ist, brauchte Vorsitzender Detlef Perrey bei der Preisübergabe eigentlich nicht mehr besonders herauszustellen, denn die DJK würdigt den Einsatz von Kress als herausragend.

Doch auch der Nachwuchs bekommt bei der DJK seinen Platz, so fand kurz vor den Sommerferien der erste interne Wettkampf der Leichtathletik-Abteilung. Nach den Corona-Lockerungen für den Amateursport im Außenbereich wurde dafür kräftig trainiert. In fünf Disziplinen – Team-Biathlon, Drehwurf, Hindernis-Pendelstaffel, Sprint, Team-Weitsprungstaffel – traten die Kinder (U12) der Altersklasse 6-11 Jahre in zwei Mannschaften an. „Die Kinder waren motiviert und mit Eifer bei der Sache“, freute sich Perrey. Für alle Teilnehmer gab es das DLV-Leichtathletik Abzeichen „Starter“ und eine Urkunde. Als Überraschung zum Abschluss des Wettkampfes gab es dann noch ein Eis.

Die Hoffnung der DJK ruht nun auf den Sportpark in Orsbeck, der noch in diesem Jahr fertiggestellt werden wird, so dass man dort das Training stattfinden lassen kann. In diesem Zusammenhang steht schon seit langer Zeit fest, dass man künftig mit dem SC Myhl LA zusammenarbeiten und voneinander profitieren wird. Trotz der Ferien ermöglicht die Stadt Wassenberg den Vereinen nun in bestimmten Sporthallen in den ersten drei Ferienwochen Sport weiter ausüben zu können. Nähere Angaben dazu sind online zu finden. Übrigens: Nach den Sommerferien möchte die DJK mit Boule ein neues Angebot wagen. Wer mitmachen oder Boule ausprobieren möchte, erhält die wichtigsten Informationen direkt beim Verein. Weiterhin sucht der DJK eine Übungsleiterin oder einen Übungsleiter für das Kinderturnen. Auch hier ist DJK-Vorsitzender Detlef Perrey der richtige Ansprechpartner.

www.djk-wassenberg.de

(RP)