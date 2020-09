Detlef Perrey folgt Heinz Wynen : „Wachwechsel“ bei der DJK Wassenberg nach 31 Jahren

Nach 31 Jahren gibt DJK-Vorsitzender und Mitgründer Heinz Wynen (mit Ehefrau und DJK-Mitgründerin Else Wynen) sein Amt an Detlef Perrey (li.) ab. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Heinz Wynen (79) ist jetzt Ehrenpräsident. Stellvertreter Detlef Perrey ist neuer Vorsitzender. Ein Gespräch über die Situation im Breitensport und den Neustart nach der monatelangen Corona-Pause.

Bei Wassenbergs großem Breitensportverein DJK ging gerade eine Ära zu Ende: Mitgründer Heinz Wynen gab nach sage und schreibe 31 Jahren als Vorsitzender des rund 750 Mitglieder starken Vereins den Staffelstab an seinen Stellvertreter seit sechs Jahren, Detlef Perrey (62), weiter. Dass umgehend die Ernennung Wynens zum Ehrenvorsitzenden folgte, verwundert nicht. Im Redaktionsgespräch machen beide Sportsmänner deutlich, dass der Wechsel keineswegs eine Zäsur ist, nach der alles anders wird, man setzt auf Kontinuität. So werde sich an der Philosophie des 20 Abteilungen zählenden Angebotsspektrums, das alle Generationen vom Kleinkind bis zum hochbetagten Senior einbezieht, nichts ändern.

Kontinuität bedeutet für Heinz Wynen auch, dass der fitte Senior mit 79 Jahren als Übungsleiter das Angebot „Funktionsgymnastik und Ballsport für alle Altersklassen“ weiter leitet. Über mangelnde Unterstützung von Ehefrau Else braucht er dabei nicht zu klagen, ist (und bleibt) die 77-Jährige doch selbst Leiterin von drei DJK-Gymnastikgruppen und wurde gerade erst als langjähriges DJK-Vorstandsmitglied verabschiedet.

Info Ehrungen bei der DJK-Versammlung Vorstand Neuer Vorsitzender Detlef Perrey, neuer Stellvertreter Reiner Siebel. Geschäftsführer Ralf-Dieter Beckers, Stellvertreterin Monika Darschin, Kassenwart Jürgen Driemeyer (alle wiedergewählt). Neuer Jugendleiter Ingo Jischke-Jegatka, Abteilungsleiterin Kindergruppen Astrid Lemmen. Ehrungen 20 Jahre Mitgliedschaft: Klara Baues, Anna-Maria Königs, Gisela Stumpf, Waltraud Nolten; 25 Jahre: Ulrike Philippen, Yvette Kils-Zahren, Reiner Siebel, Ruth Jansen; 30 Jahre: Renate Rademacher, Hildegard Staas, Karin Windelen, Angelika Hoge. 40 Jahre: Josef und Margarethe Breuer, Marianne Flecken, Ilse Rieken, Marianne Renner, Maria von den Driesch, Else Wynen, Edith Thiemann.

Else Wynen gehörte sogar zu den Initiatoren der Vereinsgründung im Jahr 1979 und zog ihren Mann mit. „Wir müssen was machen“, so Else Wynen, „damit Kinder in Bewegung kommen, dachten wir damals.“ Mit im Boot der Anreger saßen mit Karl und Gerti Lieck zwei vielfältig engagierte stadtbekannte Wassenberger. Else Wynen erinnert sich an die Anfänge: „Mit Wurfzetteln haben wir für die ersten Kinder- und Frauenturngruppen im Pfarrjugendheim Oberstadt geworben, die prompt regen Zulauf fanden.“

Nicht so einfach war die Suche nach einem Vereinsdach für die neuen Aktivitäten. Vergebens klopfte man damals beim Fußballverein Viktoria Wassenberg an, erinnern sich die Gründer. Erfolgreicher waren Kontakte zur DJK Brachelen mit einem Breitsportangebot, wie man es sich auch für Wassenberg wünschte. Der Kontakt zur Katholischen Sportbewegung „Deutsche Jugendkraft“ war damit geknüpft. Schützenhilfe bei der Vereinsgründung leistete dann der DJK-Diözesanverband Mönchengladbach. Weitere Gründer waren das heutige Ehrenmitglied Dr. Rudolf Thissen, der verstorbene Günter Lindemann und der damalige Pfarrer Heinz Pütz.

Fünf Kindergruppen und eine Frauengymnastikgruppe bildeten die ersten Angebote, die sich in den Folgejahren auf heute rund 20 Kurse erweiterten. Schwerpunkte von der Mitgliederzahl her sind die Kindersport- und Seniorengruppen, drei Viertel der Mitglieder sind Mädchen und Frauen. Leichtathletik, betreut von Detlef Perrey, bildet neben vielfältigen Fitness- und Funktionsgymnastikgruppen einen Schwerpunkt, allerdings mit breitensportlicher Ausrichtung (etwa fürs Sportabzeichen) wie Perrey betont. Den Hochleistungssport überlässt die DJK gern den entsprechenden Fachvereinen. Als einzige Ballsportart hat sich Basketball bei der DJK etabliert.

Stolz ist der Verein auf sein Nischenangebot im Kampfsport, das sogar schon drei Weltmeister hervorbrachte. Bei den Kindern entwickelte sich das Trampolinturnen zum Renner. Gern geht der Verein auf neue Sport- und Fitnesstrends ein, sofern sie in eine Vereinsstruktur passen, erläutert Perrey. Immerhin habe der Verein in den vergangenen Jahr zigtausende von Euro in aktuelle Sport- und Trainingsgeräte investiert.

Gleichermaßen ambitioniert sind der Ehrenvorsitzende und sein Nachfolger darin, Vorschulkinder für den Sport zu gewinnen. „Man muss so früh wie möglich beginnen, will man die Jugend für den Sport außerhalb des Fußballs interessieren“, wissen Wynen und Perrey aus Erfahrung. Erfolgreich kooperiert die DJK Wassenberg deshalb mit Kindergärten und bietet etwa das Sportabzeichen für Vorschulkinder an. „Davon sehen wir sehr viele Kinder bei unseren Vereinsangeboten wieder“, sagt Perrey. „Hier findet man am besten die späteren Vereinsmitglieder.“

Perrey, seit acht Jahren im DJK-Vorstand aktiv, sechs Jahre als stellvertretender Vorsitzender, ist Jugendtrainer aus Passion: „Da geht mir das Herz auf.“ Erfreut war er, dass seine 60 jungen Leichtathletik-Schützlinge nach der Corona-Pause mit doppelter Begeisterung bei der Sache waren. „Obwohl wir umständliche Abstands- und Hygienerichtlinien einhalten mussten, fehlte beim Auftakt im Mai kein einziges Kind. Alle waren froh, dass es wieder losging und standen brav in ihren Abstandsreifen beim Aufwärmtraining, um sich nachher in Kleingruppen zu Fünft an die unterschiedlichen Disziplinen zu machen“, berichtet Perrey.