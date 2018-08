Diskussion um Dach für Wassenberger Roßtorplatz

Wassenberg Redaktionsgespräch mit Bürgermeister Manfred Winkens zu aktuellen Wassenberger Themen. Burgumbau geht voran, Zukunftspläne für Ophoven und Myhl.

Bei vielen Bürgern herrscht Skepsis, vor allem Anwohner des Platzes können sich Umsetzung und Wirkung eines Daches (noch) nicht vorstellen und sind verunsichert. Der Bürgermeister will auf jeden Fall die Anwohner im Planverfahren mit ins Boot holen und verspricht anschauliche Modelle in 3D-Version. Es würden keine vollendeten Tatsachen geschaffen. Zeitdruck sieht Winkens bei diesem Projekt ebenfalls nicht. Der Kreis habe der Stadt jedoch zum Weg über das Planungsverfahren geraten, das einige Ratsmitglieder bekanntlich erst als weiteren Schritt nach einer Grundsatzdiskussion für oder gegen das Vorhaben für sinnvoll hielten.

Und wie geht es voran mit der Burg, von deren Umbau außen eher wenig zu erkennen ist. „Der Eindruck täuscht“, sagt Winkens, der in regelmäßigem Kontakt mit dem neuen Inhaber Willemsem ist. Gerade habe es einen Ortstermin mit der Denkmalbehörde gegeben. „80 Prozent der Hotelzimmer sind renoviert, Drinnen tut sich viel“, sagt Winkens. Grund, warum der Inhaber noch sehr zurückhaltend ist mit Informationen für die Öffentlichkeit seien die laufenden Verhandlungen mit interessierten Pächtern für Hotel und Restaurant, die wohl getrennt von einander geführt werden sollen – so viel verrät Winkens. Angedacht sei, dass Tagungen ein Schwerpunkt des künftigen Hotelbetriebs werden und der Bergfried ins Nutzungskonzept mit einbezogen werden soll.

Offen ist laut Winkens noch das Konzept für den bereits gärtnerisch gestalteten Durchgang zwischen der oberen Graf-Gerhard-Straße, am sog. gotischen Haus, und dem Patersgraben, den eine engagierte Gruppe aus kunstbeflissenen Wassenbergern gerne als kleinen Skulpturenpark gestaltet sehen möchte und dazu in enger Diskussion mit der Stadtverwaltung steht, was Winkens begrüßt. Pflasterungen für Plastiken sind bereits vorhanden. „Es laufen Gespräche“, sagt Winkens. Diskutiert werde, ob das Areal mit Arbeiten heimischer Künstler oder Leihgaben überregional bekannter Bildhauer bestückt werden soll.

Mit einem ersten Workshop für die Einwohner wurde gerade ein Dorfentwicklungsprojekt für Ophoven angestoßen. Wie berichtet, wurden etliche Bürgervorschläge zusammengetragen, aus denen das Aachener Planungsbrüo MWM in den nächsten Wochen, so Winkens, konkrete Planungsvorschläge entwickeln wird. Wie die Ophovener Mehrzweckhalle umgestaltet werden und das alte Schulgebäude an der Bleek künftig gemeinschaftlich genutzt oder durch einen Neubau ersetzt werden kann, zentrale Anliegen vieler Bürger, werden die Planer in den Blick nehmen.