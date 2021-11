Stadtverwaltung zieht Bilanz : Wassenberg rüstet Schulen digital aus

Wassenberg will Schulen für ein weiteres Homeschooling vorbereiten. Foto: dpa/Guido Kirchner

Wassenberg Die Stadt Wassenberg informierte den Rat über den Sachstand: Investiert sind rund 875.000 Euro, um die Schulen digital fit zu machen.

Auch die Stadt Wassenberg musste Tempo machen, wenn es um die Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet geht. Einen Sachstand gab es nun in der Sitzung des Stadtrates.

Mit der Hilfe von Bundesmitteln im Rahmen des Digitalpakts Schule wurde zunächst für eine IT-Grundstruktur gesorgt. Die Aufgabe der Schulen war es dann, Medienkonzepte zu erstellen, um zu wissen, wie die Schulen ausgerüstet werden müssen, wie man Standards in den Schulen angleicht und wie man die Wartung sicherstellt.

Die weiteren Pläne gestalten sich so: Jeder Klassenraum in den Grundschulen mit einer digitalen Tafel und in der Betty-Reis-Gesamtschule mit einer hochwertigen Beamer-Lösung und drahtloser Übertragungsmöglichkeit ausgestattet werden. „Weiterhin soll eine ausreichende Anzahl von iPad-Klassensätzen sowie digitalen Arbeitsgeräten – entsprechend der Anforderungen der Schulen für den Förderzeitraum bis zum Jahr 2024 – unter Nutzung und Einbindung der Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule angeschafft werden“, heißt es aus dem Rathaus. Um die Mittel aus dem Digitalpakt Schule zu ergänzen, gibt es weitere Fördermittel im Rahmen eines Sofortausstattungsprogramms, damit zumindest leihweise schulgebundene mobile Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden können. Eine entsprechen Anzahl von iPads sind schon angeschafft und den betreffenden Schülern zur Verfügung gestellt. „Alle Schülerinnen und Schüler haben somit Zugang zum Internet bzw. zu digitalen Lernangeboten“, sagte Bürgermeister Marcel Maurer.