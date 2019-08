Doppel-Feier in Birgelen : Paar feiert Goldhochzeit und 99. Geburtstag des Vaters

Dieter und Waltraud Kurth haben vor 50 Jahren geheiratet, Joseph Vennen wird 99 Jahre alt. Foto: Nicole Peters

Birgelen Hochzeitstag und des Vaters Geburtstag sind bei Familie Kurth in Birgelen eins: So werden jetzt Goldhochzeit und 99 Jahre Lebenszeit gefeiert.

Von Nicole Peters

Da der standesamtliche Hochzeitstag von Dieter und Waltraud Kurth auf den 22. August 1969 fiel, ist das Ehepaar seit dieser Zeit in besonderer Weise mit Waltraud Kurths Vater Joseph Vennen verbunden. Er wurde am 22. August 1920 geboren, und es wird seit 50 Jahren am Hochzeitstag auch sein Geburtstag gefeiert.

Zur Goldhochzeit des Ehepaars wird er jetzt 99 Jahre alt. Ein seltenes Ereignis, wie der rüstige ehemalige Kraftwerksmeister der Firma Glanzstoff in Oberbruch sagt. Man müsse auch im hohen Alter noch den Willen zu Aktivitäten haben, findet er. Mit seiner verstorbenen Frau Johanna hatte er drei Kinder, und das Paar erlebte die Diamantene Hochzeit.

Waltraud Kurth ist eine von zwei Töchtern und erblickte am 31. August 1949 in Heinsberg das Licht der Welt. Sie besuchte die Handelsschule Erkelenz, war von 1966 bis 1968 Angestellte bei der Verwaltung des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg und von 1969 bis 1971 bei der Stadt Heinsberg. Nach der Erziehungszeit war sie in mehreren Firmen und bei der „Lebenshilfe“ beschäftigt, bevor sie in Rente ging.

Ehemann Dieter Kurth wurde am 13. Februar 1948 in Wassenberg geboren und absolvierte eine Lehre bei der Deutschen Bundespost. In den Folgejahren war er bei einer Spedition in Mönchengladbach, bei der DAK Heinsberg und der Stadt Wassenberg angestellt. Das Paar hatte sich auf der Herbstkirmes in Birgelen kennen- und lieben gelernt. Die beiden haben zwei Kinder und fünf Enkel.