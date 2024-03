Unterwegs mit einem Olympiasieger Dieter Baumann lernt Wassenberg laufend kennen

Er kam für sein Kabarettprogramm „Dieter Baumann läuft halt“ zur Glückswoche in die Stadt und bot den Hobby- und Vereinssportlern einen kostenlosen Lauftreff an. So versammelten sich etwa 75 Sportbegeisterte am Naturpark-Tor, um eine lockere Laufrunde dem ehemaligen Profisportler zu drehen.