Dieter Baumann in Wassenberg Humor am laufenden Band

„In meiner Welt seid ihr alle irgendwo Läufer“, begrüßte Baumann sein Publikum. Der Mensch sei für die Bewegung geschaffen und die Laufcommunity werde immer größer, in Deutschland gäben rund 18 Millionen Menschen an, dass sie regelmäßig laufen würden. Während seiner Show in Wassenberg bezog er immer wieder seine „Mitläufer“ aus dem Publikum mit ein – darunter viele Hobbysportler, aber auch den ehemaligen Läufer und heutigen Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Thomas Giessing, mit dem er als Teamkollegen bei den Europameisterschaften 1986 in Stuttgart für Deutschland an den Start ging.