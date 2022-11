Zwei Tage der offenen Tür Johanniter feiern in Wassenberg und schauen auf 20 Jahre zurück

Vor mittlerweile 20 Jahren begann die Geschichte: Der Ambulante Pflegedienst der Johanniter-Unfall-Hilfe ist schon seit 20 Jahren am Standort in Wassenberg aktiv. Und das auch erfolgreich. Zeit also, um das kleine Jubiläum gebührend zu feiern, daher laden die Johanniter zu einem Festwochenende ein, an dem die Türen offen stehen und an dem auf die 20 Jahre geblickt werden soll. Der Termin: Samstag, 3. Dezember, 13 bis 19 Uhr, und Sonntag, 4. Dezember, 13 bis 18 Uhr. Zu finden ist der Pflegedienst in der Roermonder Straße 9-11.