Dorfgestaltung Orsbeck : Ein neues Gesicht für den Von-Rohmen-Platz

Wassenberg Orsbecks zentraler Park- und Festplatz wird derzeit barrierefrei umgestaltet. Die Treppe kommt weg, 17 Parkplätze bleiben.

Eine Nummer kleiner zwar, aber immerhin: Auch Orsbeck bekommt nach Effeld und Birgelen nun eine Umgestaltung seines zentralen Platzes im Ortszentrum. Am 25. November haben die Arbeiten an dem bislang, trotz Brunnenanlage, hauptsächlich als Parkplatz wahrgenommenen Von-Romen-Platz begonnen. Wenn das Wetter mitspielt, könnte Ende März/Anfang April die Eröffnung sein.

Es bleiben wie bisher 17 Parkplätze erhalten, die jedoch in Richtung Schule leicht in den heutigen Treppenbereich hinein verschoben werden. Der macht einem Rampenweg in die sich anschließende Parkanlage Platz. Der UKV-Brunnen (Karnevalsverein) dort wird saniert und bekommt eine neue Pumpenlage, erklärt Planer Joachim Scheller. Die UKV-Figuren Bökeme & Kisshase dagegen finden einen neuen Ort auf einem Sandsteinfindling in dem künftig als Aufenthalts- und Kommunikationsraum gestalteten Eingangsportal zur Platzanlage. Dort finden auch der Vereinsbaum und die Hinweistafel des Ortsrings Platz.