Landmarkt Wassenberg : Regionale Produkte immer gefragter

Judith Schories (r.), die neue Inhaberin des Landmarktes, im Gespräch mit einer Kundin. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Landmarkt in der Wassenberger Oberstadt setzt konsequent auf regionale und nachhaltige Produkte. Judith Schories als neue Inhaberin versucht, die Angebotspalette noch weiter auszubauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Nachhaltigkeit, umweltschonende Nahrungsmittelproduktion und Regionalität, also kurze Wege zum Verbraucher, der erfährt, woher das stammt, das er kauft – solche Ziele sind auch infolge der Klimadebatte heute in aller Munde. Darum bemühen sich zu zunehmend auch Geschäfte in der Region. Der Landhandel in der Wassenberger Oberstadt hat sich dem Konzept seit längerem verschrieben. Jetzt gab es einen Inhaber-Wechsel.

„Es läuft ordentlich, doch es ist durchaus noch Luft nach oben“, beschreibt Judith Schories, seit dem 1. August Inhaberin des Landmarkts Wassenberg, die aktuelle wirtschaftliche Situation. Zunächst war sie Angestellte in dem Geschäft, und nachdem der vorherige Inhaber in den Ruhestand getreten ist, übernahm sie den Landmarkt, unterstützt von ihrem Mann Detlef. Judith Schories hat das regionale Angebot des Geschäfts beibehalten, hat aber auch neue, eigene Ideen mit eingebracht. „Auf Wunsch machen wir selber Soßen und Dips. Außerdem bieten wir jetzt zweimal in der Woche komplette Gerichte an.“

Info Landmarkt an fünf Tagen geöffnet Das Geschäft in der Wassenberger Oberstadt hat in der Stadt mit seinem konsequent regionalen Angebot ein Alleinstellungsmerkmal. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Das Angebot im Laden an der Gladbacher Straße ist breit gefächert. Saisonal wechselt die Palette, so sind aktuell frische Pfifferlinge im Angebot. Die diversen Obstsorten kommen alle aus der näheren Umgebung. Die meisten Gemüsesorten wie Weißkohl, Rotkohl oder auch Blumenkohl kommen frisch von einem Feld bei Niederkrüchten. „Alles, was wir anbieten, ist regional. Unsere verschiedenen Nudelsorten kommen beispielsweise von einem Wegberger Hersteller. Aus der Terhorster Mühle bei Erkelenz bieten wir zahlreiche Senfsorten an, von süß bis scharf,“ sagt Schories. Beliebt sei bei den Kunden auch der selbstgemachte Eierlikör in verschiedenen Varianten, und im Moment ganz aktuell ist Federweißer der Renner.

Ein Hauptaugenmerk liegt im Wassenberger Landmarkt auf Geflügel. Judith Schories betont, dass „alle Geflügelsorten, die wir anbieten, ohne Antibiotika aufgezogen werden“. So hat die Kundschaft eine große Auswahl, sei es ein ganzes Hähnchen oder marinierte Stücke von Huhn und Pute. Beim Blick auf die Verkaufstheke fällt zusätzlich die große Auswahl an verschiedenen Käsesorten ins Auge: Ob Ziegenkäse, Kümmelkäse oder Brennnesselkäse, das Angebot ist mehr als sehenswert. Und wer Bio-Milch mag, dem ist die sogenannte „Zipfelmilch“ oder auch Kakao zu empfehlen. Außerdem bietet der Landmarkt ein ständig wechselndes Angebot an Salaten und Knoblauch-Dips an.

Doch Judith Schories ist bemüht, die Palette zu erweitern: „Ich möchte demnächst Gebäck aus einer Erkelenzer Großbäckerei ins Programm nehmen und regionale Säfte und Marmeladen. Wassenberger Imkerhonig haben wir bereits seit längerer Zeit im Angebot.“