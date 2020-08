Versammlung in Wassenberg : Die Familie im Heimatverein wächst

Auch Familien mit Kindern hat der Verein im Blick, wie hier beim Spaziergang zum „Lebkuchenbaum“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Nach dem Corona-Lockdown bietet der Heimatverein Wassenberg im zweiten Halbjahr ein vielfältiges Programm – ein Angebot fast wie im Normalbetrieb. Auch die Galerie im Willi-Küppers-Haus ist wieder geöffnet, sucht aber ein neues Konzept.

Von Willi Spichartz

Am klarsten drücken sich Erfolge in Zahlen aus, ganz besonders dann, wenn sie mit Menschen in Verbindung stehen: 2019 hatte der Heimatverein Wassenberg 545 Mitglieder, am Dienstag, 28. Juli, waren es zur Jahreshauptversammlung im Burgrestaurant 578, wie Kassiererin Agnes Basten mitteilte. Und Vorsitzender Walter Bienen ergänzte mit Genugtuung, dass man der zweitmitgliederstärkste Verein in der Stadt sei, hinter dem Sportverein DJK Wassenberg.

Trotz Corona-Beschränkungen hatten sich fast 80 Mitglieder unterhalb des Bergfrieds in eine lange Schlange vor dem Eingang gestellt, an dem die Kassiererin alle Teilnehmer mit ihren notwendigen Daten in eine Liste eintrug, Nummern für die Sitzplätze und zur Belohnung eine Getränkemarke vergab. Ihr Kassenbericht während der Versammlung machte deutlich, dass die solide Finanzwirtschaft des Vereins die Gabe mühelos verkraftet. Das bestätigten die Kassenprüfer, deren Antrag auf Entlastung des Vorstands von den Teilnehmern einstimmig angenommen wurde.

Info Besondere Führung zum Thema Westwall Militärhistorie Besonders mit den Weltkriegsereignissen in der Region haben sich Oliver Hermanns und Markus Morgenweg auseinandergesetzt. Beide bieten zwei gemeinsame Führungen zur Militärhistorie an: „Welche Bedeutung hatte die Rur beim Westwall?“ heißt das Thema am 25. Oktober, und am 22. November geht es um die „Verteidigungslinien im Herbst 1944 in Wassenberg“. Information und Anmeldung: 02432 9539031 (Hermanns).

Vorsitzender Walter Bienen stellte die Situation des Vereins im Halbjahr des Virus und der strengen Schutzmaßnahmen dar, die das Programm zeitweise vollständig zum Erliegen gebracht gebracht hat. Aber, so die frohe Botschaft des Vorsitzenden, das Angebot bedient mit gut 40 Veranstaltungen das zweite Halbjahr annähernd im Normalbetrieb. Ob allerdings der für den 3. November vorgesehene „Plattdütschoavend“ (Mundartabend) wie gewohnt stattfinden kann, sei noch offen.

Sowohl Walter Bienen wie auch der Verantwortliche Walter Kurzweg stellten heraus, dass das „Leo-Küppers-Haus“, nach dem in Wassenberg geborenen Maler benannt und mit zahlreichen seiner Werke ausgestattete Kunst-Refugium in der Roermonder Straße, zwar gut aufgestellt und einen guten Bekanntheitsgrad aufweise, dennoch mehr und neues Leben benötige. Zeitweise sei zu befürchten gewesen, dass das Haus zum Ende Dezember 2020 habe aufgegeben werden müssen. Ein erster Schritt sei jetzt mit der Einbindung einer örtlichen Künstlerinnen-Gruppe getan, die dort arbeiten und Wechselausstellungen anbieten wird, alles gemeinsam mit der Bücherstube. Geöffnet wird das Haus nun wieder jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat; einen verbesserten Ablauf versprechen sich die Organisatoren vom Angebot eines QR-Codes am Eingang, mit dem sich die Interessenten eine App aufs Smartphone laden können, die die Beschreibungen aller 35 Leo-Küppers-Werke im Haus enthält. Die entsprechende Papier-Kladde steht aber weiterhin zur Verfügung.