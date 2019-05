Maifeier in Birgelen : Bischof Dieser zu Gast am Pützchen

Wassenberg In Wassenberg beginnt der Marienmonat. Zum Auftakt kommt der Aachener Bischof Helmut Dieser zum ersten Mal nach Wassenberg.

Die Maiandachten beginnen bereits am Mittwoch, 1. Mai, 15 Uhr, am Birgelener Pützchen. Weitere Andachten sind am Samstag, 4. Mai, 15.30 Uhr, Kirche Orsbeck, und um 18.45 Uhr im Marienkapellchen Effeld (Eröffnung und Prozession zur Kirche), sowie am Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr, an der Lourdes-Grotte in Myhl. Maiandacht wird gehalten jeden Mittwoch um 17 Uhr am Birgelener Pützchen und jeden Freitag um 18.30 Uhr in der Kirche Effeld.