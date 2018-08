Feine Speisen wurden für den Wassenberger Schlemmermarkt hergerichtet. Die Gäste waren begeistert und kamen in sehr großer Zahl. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

WASSENBERG Der 26. Schlemmermarkt Rhein-Maas verzeichnete in Wassenberg hohe Besucherzahlen. Die Gäste kosteten eine Vielzahl an lokalen Leckerbissen.

„Immer der Nase nach“ ist beim Schlemmermarkt nicht zwingend ratsam, ziehen einen die Essensdüfte doch zu jedem der Aussteller. Ob hervorragend bodenständige Pizzen und Flammkuchen bei der Bäckerei Esser, einem Meter „Heimische Tapas“ beim Partyservice Schneebesen, lokales Bier oder Haute Cuisine – rund um den Roßtorplatz wurde jeder fündig. Trotz der erhöhten Zahl der Sitzplätze in diesem Jahr war der Markt so gut besucht, dass oftmals auf einen Platz gewartet werden musste. Nichtsdestotrotz war die Stimmung durchweg entspannt und freudig. „Wir bekommen die Vielfalt und Auswahl eines Streetfood-Festivals geboten, aber in noch höherer Qualität und toller Atmosphäre“, lobten beispielsweise zwei Frauen, die aus Brüggen angereist waren.