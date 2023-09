Am 10. September Den Wassenberger Bergfried beim Tag des offenen Denkmals erleben

Auch in diesem Jahr findet in Wassenberg wieder der Tag des offenen Denkmals statt: Diesmal steht dieser Tag unter dem Motto „Talent Monument! – Bühne frei für die Denkmal-Stars von morgen!“. Passend hierzu wird in Wassenberg eine kostenfreie Gästeführung durch die Gästeführerin Therese Wasch vom Verein Westblicke angeboten. Dazu lädt die Stadt Wassenberg nun ein.