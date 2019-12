Zoofachgeschäft Wassenberg : Tierischer Nikolaus

Silvia Obermüller (l.) und ihr Australian Shepherd Quincy haben für 80 Tiere Nikolaus-Socken vorbereitet. Stammkundin Silke Kerec hat für ihre beiden Hunde gleich zwei Socken abgeholt. Foto: Sebastian Kalenberg

Wassenberg Im Zoofachgeschäft Wassenberg hat der „Nikolaus“ auch an Hunde, Katzen und Pferde gedacht. Inhaberin Silvia Obermüller hat 80 Socken mit Knabbereien, Spielzeug und Weihnachtsgrüßen verschenkt, individuell abgestimmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Wenn heute morgen der Nikolaus da war und über Nacht die Socken und geputzten Schuhe mit weihnachtlichen Leckereien und Geschenken befüllt hat, dann darf sich auch Josie freuen. Denn dieneunjährige Jack-Russel-Dame von Besitzerin Bianka Büschgens hat zum Nikolaus-Tag ebenfalls eine persönliche Socke bekommen. Im Fall von Josie hat Silvia Obermüller vom Zoofachgeschäft in Wassenberg den Nikolaus gespielt. Für rund 80 Tiere hat Obermüller eine individuelle Socke mit Knabbereien, Spielzeug und sogar persönlichen Weihnachtsgrüßen befüllt – individuell auf jedes Tier abgestimmt. „Es ist ein Dankeschön an unsere Kunden und ihre Tiere. Die können so auch ein schönes Nikolausfest feiern“, erzählt die Geschäftsinhaberin.

Vor vier Jahren startete die selbstständige Tierliebhaberin in ihrem Laden die Nikolaus-Aktion für ihre vierbeinigen Kunden. Wer für sein Tier im Vorfeld eine Socke in das Geschäft gebracht hat, kann sich diese zu Nikolaus befüllt wieder abholen. „Die Kunden schreiben die Art ihres Tieres, Name, Alter und mögliche Unverträglichkeiten oder Allergien auf einen Zettel und ich bereite die Socken dann vor: Für Hunde, Katzen, Kaninchen oder Pferde“, erklärt Obermüller weiter.

INFO Das Zoofachgeschäft in Wassenberg Inhaberin Silvia Obermüller Eröffnung Vor sechs Jahren wagte die Tierliebhaberin den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ihren eigenen Laden für Tierbedarf. Umzug Im März 2019 vergrößerte sie sich und zog mit dem Laden auf die Erkelenzer Straße 39.

Für ihre Josie musste Besitzerin Bianca Büschgens keinen Zettel schreiben. Sie ist Stammkundin und Obermüller kennt die Jack-Russel-Dame ganz genau: „Josie ist ja ein sehr kleiner Hund. Dementsprechend hab ich dort auch ein kleineres Spielzeug beigelegt. Auch beim Knabberzeug wusste ich ziemlich genau, was ihr schmeckt und dass sie kleine harten Sachen essen kann.“ Ganz zur Freude von Bianca Büschges, die noch weitere Nikolaus-Socken bekommen hat. „Seit meiner Kindheit hatten wir schon immer viele Tiere, das gehörte einfach immer dazu“, erzählt sie. Und so dürfen sich an Nikolaus neben Josie auch die beiden Pferde Sheyenne und Sherie, die Katzen Khan und Kira sowie das Kaninchen Fluffy über Leckereien und Spielzeug freuen. „Das Ganze ist ein sehr schöne Aktion und ich freue mich natürlich riesig über die befüllten Socken.“

Stammkundin Bianka Büschgens und ihre Jack-Russell-Dame Josie freuen sich über die Nikolaus-Socken. Foto: Sebastian Kalenberg

Mit einem breiten Grinsen und viel Vorfreude hat auch Silke Kerec die Socken für ihre zwei Hunde abgeholt. Auch sie ist Stammkundin im Zoofachgeschäft, hat aber in diesem Jahr das erste Mal bei der Nikolaus-Aktion teilgenommen. Und davon profitieren ihr Huskey Sky und der kleine Buddy, ein Rehpinscher-Mix. „Für Sky konnte ich zum Beispiel größere Spielsachen in die Socke tun, wusste aber, dass dort kein Getreide in den Leckereien sein darf. Der kleine Buddy hat ähnliche Dinge wie Josie bekommen“, beschreibt Obermüller, die natürlich auch selbst einen Hund hat. Der fünfjährige Quincy ist ein Australian Shepherd und immer im Zoofachgeschäft, wenn Besitzerin Obermüller auch vor Ort ist. „Quincy bekommt natürlich auch eine Nikolaus-Socke. Darüber hinaus hat er aber auch einen eigenen Adventskalender“, erzählt Siliva Obermüller lachend.