Vorstellungsparty Ende Juli : Neues Image fürs Wassenberger Jugendzentrum

Cathrin Lipfert und Patrick Geiser vom Jugendzentrum stellen Ende Juli den neuen Namen und das künftige Logo der Einrichtung vor. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Der Wassenberger Jugendtreff gibt sich einen neuen Namen und ein Logo. Leiter Patrick Geiser berichtete im Schul-, Sozial- und Jugendausschuss der Stadt über den geplanten Imagewechsel.

Das städtische Jugendzentrum Wassenberg, bislang schlicht „JuZe“ genannt, will sich nach den Worten seines Leiters Patrick Geiser „moderner, frecher, zeitgemäßer“ präsentieren. Geiser berichtete, wie bereits kurz gemeldet, im jüngsten Schul-, Sozial- und Jugendausschuss über den geplanten Imagewechsel. Wer im Internet unterwegs sei, so Geiser, finde eine Fülle von „Jugendzentren“ mit ähnlich allgemeinen Titeln. So habe sich das Team einen neuen, weniger austauschbaren Namen für das bisherige JuZe einfallen lassen. „Culture Clash“ soll das Haus künftig heißen und ein eigenes neues Logo bekommen.

Den Namen musste Geiser den offenbar relativ ratlosen Ausschussmitgliedern allerdings erst erklären. Culture steht danach wohl für den Bildungsauftrag der Einrichtungen und betont die kulturelle Vielfalt. Clash bedeutet eigentlich Konflikt, Auseinandersetzung, Aufeinanderprallen. Geiser vermittelte es als eine positive „Explosion von Ideen“. Dazu zeigte er auch den Entwurf des neuen Logos in Popart-Manier, das die Farben Wassenbergs mit einbeziehen wird. Mehr sollte bis zur offiziellen Vorstellung von Namenswechsel und Logo am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr nicht veröffentlicht werden. Den Rahmen dazu werde dann ein für alle interessierten Jugendlichen offener „Special Friday“ in der Einrichtung an der Pontorsonallee bilden, bei dem es alkholfreie Cocktails geben wird und neben Party auch Informationen von den Promille Scouts der Kreispolizei. Das Jugendzentrum soll darüber hinaus künftig zum „Jugendhaus“ werden.

Zudem gab Geiser einen Abriss der Arbeit im letzten Jahr seit Wiedereröffnung des Jugendzentrums. Die Einrichtung bringe sich regelmäßig bei Veranstaltungen der Stadt wie etwa dem Kunst- und Kulturtag oder auch der Glückswoche im März mit eigenen Angeboten ein. Einen neuen Schwerpunkt hat die mobile Jugendarbeit eingenommen. Das Jugendzentrum ist im Sommerhalbjahr mit dem Aktions-Anhänger in den Ortsteilen unterwegs und mittwochs auf dem Schulhof der Betty-Reis-Gesamtschule. Ein Graffiti-Projekt in Kooperation mit der Polizei sei gut angenommen worden. Auch ein Ausflugsprogramm, das Information und Aktion verbindet, bietet das Jugendhaus an, unter anderem ging es zur Moschee in Köln und zum Planetarium in Bochum.