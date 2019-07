In Wassenberg präsentiert : Vorhang auf für das Jugendzentrum „Culture Clash“

Wassenberg Nach drei Jahren auf der Suche nach einem neuen, einprägsamen Namen ist es offiziell: Das Jugendzentrum Wassenberg strahlt nun als Jugendhaus „Culture Clash“ in neuem Licht.

Endlich wurden die schwarzen Tücher gelüftet. Sie enthüllten das neue Logo des Wassenberger Jugendzentrums. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter Senol Köroglu und Patricia Abels gaben Einblicke in den Entstehungsprozess, der hinter dem Wechsel von Namen und Logo steckt. „Wir haben uns viele Gedanken zum neuen Namen gemacht.“ Nach einem Dank an alle Beteiligten wurde als Erstes die Leuchtreklame am Gebäude den neugierigen Blicken preisgegeben.

„Der Wechsel von Name und Logo entstand über zwei bis drei Jahre hinweg immer in kleinen Etappen“, erklärte Geiser. Nach der Zentralisierung der Jugendarbeit und der damit einhergehenden Entstehung von Jugendzentren sei in den letzten zehn Jahren ein deutlicher Trend in Richtung „Jugendhaus“ zu verzeichnen. „Wir wollen das Jugendhaus in Wassenberg massiv vorantreiben und ein Vorbild für andere Jugendeinrichtungen sein. Der neue Name ist weniger austauschbar, wir schwimmen nicht mehr in der breiten Masse mit.“