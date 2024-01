Aus dem Stadtrat Das tut Wassenberg gegen Hochwasser

Bereits in den Workshops ging es vor allem darum, so transparent wie möglich zu agieren und die Bürger zu sensibilisieren. Dass dabei an vielen Stellen angepackt werden muss, war auch schon klar, bevor die Ingenieurgesellschaft in die Risikoanalyse ging, dabei festgelegt waren 15 Punkte, verteilt aufs Stadtgebiet. Dabei ging es um Stellen, die ohnehin schon problembelastet sind. Wassenbergs generelles Problem: Die Stadt ist geprägt von zahleichen Höhenunterschieden, wie es auch im Konzept beschrieben wird. Diese Höhenunterschiede sind etwa in Myhl klar erkennbar, hier war die Sankt-Johannes-Straße schon mehrfach von Wassermengen nach starken Regenfällen betroffen.