Für das Projekt Luftkurort Das sind Wassenbergs Vitalwanderwege

Das Vitalwanderwegenetz in Wassenberg besteht aus insgesamt vier Routen rund um das Wassenberger Zentrum, die teilweise aufeinander aufbauen und in verschiedene Leistungsspektren aufgeteilt sind. Das Angebot derartiger sogenannter „Terrainkurwege“ ist zugleich Voraussetzung für die durch die Stadt Wassenberg angestrebte Prädikatisierung als Luftkurort. In die Gestaltung der Routen wurden die bereits bestehenden Wandersysteme und Sehenswürdigkeiten integriert.